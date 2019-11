Di Marzio: "Al Milan servono giocatori come Rakitic e Modric. Il madridista ha un pallino per i rossoneri"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei profili di Rakitic e Modric: "Il Milan ha bisogno anche giocatori di esperienza. Profili alla Rakitic e alla Modric sarebbero i benvenuti, non so se a gennaio o a giugno. Il Milan necessita di giocatori di esperienza internazionale per crescere. Su Modric già in estate il filo diretto con Boban poteva essere decisivo, non lo è stato. Se devo immaginarmi una squadra italiana dove possa giocare vedo il Milan, perché Modric ha un pallino a prescindere da Boban".