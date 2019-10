Di Marzio: "Curioso di vedere come giocherà Paquetá con Pioli"

Intervenuto su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato così di Lucas Paquetá: "Ha avuto delle difficoltà a livello tattico con Giampaolo per capire quale fosse la sua giusta collocazione. Adesso sono curioso di capire come Pioli deciderà di sfruttare le sue caratteristiche e le sue qualità. I tifosi del Milan si aspettavano che fosse il trascinatore, quello che può fare la differenza da solo. Non è così, ha bisogno comunque di una squadra che giri e che vada ad un determinato livello. Pioli può provare ad essere un pochino più duttile dal punto di vista tattico rispetto a Giampaolo. Il nuovo allenatore rossonero adatta le caratteristiche di giocatori al suo modo di vedere calcio, e quindi può essere la soluzione giusta per il Milan attuale.