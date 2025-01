Di Marzio: "Gimenez, Milan forte del sì del giocatore. I rossoneri ci provano in maniera seria, ma gli affari si fanno in due..."

vedi letture

Il Milan insiste e continuerà ad insistere per Santiago Gimenez del Feyenoord, riporta Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport: "Partiamo da un paio di certezze. Gimenez ha aperto al Milan, altrimenti Pimenta non sarebbe in Olanda per sbloccare l’operazione. C’è un accordo economico col giocatore, il Milan è forte del sì del giocatore.

Ora bisogna forzare col Feyenoord che è un osso duro, non ha bisogno di cedere giocatori. Bisognerà capire fino a che punto si potrà proiettare il Milan in termini di offerta economica e se potrà far barcollare il Feyenoord. Ci stanno provando in maniera molto seria, poi ovviamente gli affari si fanno in due…".