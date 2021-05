Di Marzio: "Il rinnovo di Kessie è una priorità del Milan"

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla questione rinnovi per i rossoneri, soprattutto quello di Franck Kessiè: "Credo sia una priorità del Milan di affrontare questo argomento. Ci sono stati dei colloqui e giustamente il Milan ha detto che a fine campionato verranno affrontate queste problematiche, quindi è giusto che tutti siano concentrati sull'obiettivo dato che tra il quarto e il quinto posto non ballano sei milioni di Euro ma ballano strategie e progetti. Quella di trattenere Kessié, però, è una priorità, quindi faranno di tutto per trovare un accordo. Il Milan ha dimostrato che anche nei casi di Calhanoglu e Donnarumma, che comunque è andato al di là di alcuni parametri e paletti, offrendo anche più di quanto guadagnano oggi questi calciatori".