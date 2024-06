Di Marzio: "Milan-Camarda, ci siamo: a breve la firma su un contratto triennale"

vedi letture

Il Milan e Francesco Camarda stanno per dirsi di sì: il giovane prodigio delle giovanili rossonere, classe 2008, si sta preparando per firmare il suo primo contratto da professionista. Come riporta Gianluca Di Marzio, Camarda, reduce dalla doppietta in finale dell'Europeo Under17 che ha regalato la vittoria alla Nazionale, a breve apporrà la sua firma su un triennale.

Che Camarda e il Milan fossero vicini alla firma l'avevamo anticipato proprio qui su MilanNews (CLICCA QUI per leggere l'articolo).