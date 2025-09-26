Di Napoli: “Conte meglio di Allegri. Prevedo una partita chiusa”

Intervenuto in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato così delle big match di domenica sera che andrà in scena a San Siro alle 20.45.

Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi?

"Conte ha fatto bene in questi anni, ma il Milan sembra una squadra diversa. Modric ha dato una qualità pazzesca, ma anche mentalità. Sono curioso però di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan. Il Napoli ha una certa mentalità e scelgo Conte".

Quale sarà la chiave di questa partita?

"Sono due squadre che hanno nella fase difensiva l'arma migliore. La mentalità rimane 'prima non prenderle'. Sarà una partita combattuta, dove la giocata del singolo o la palla inattiva potrebbe sbloccare il match".

Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce?

"Avrei scelto all'inizio quelli del Napoli, ma Rabiot e Modric ora hanno fatto vedere grandi cose. Possono davvero fare la differenza ora. Hanno dato un peso diverso al Milan rispetto agli altri due al Napoli. Sono curioso di vedere il Milan in questa sfida così importante".

Davanti Gimenez o Hojlund decisivo?

"Hojlund, mi piace tanto. Si è inserito subito bene".