Di Stefano: “Conceiçao ci mette il cuore e i tifosi non lo condannano per questo. Ma il Milan deve tornare a fare il Milan"

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sulla posizione di Sergio Conceiçao: "L'allenatore ci mette il cuore, ma forse è nel posto giusto nel momento giusto ma nel momento sbagliato. Fosse arrivato ad inizio anno, con un mese e mezzo per dare intensità e fisicità, allora forse sarebbe stato diverso. La battuta che fa oggi in conferenza, cioè 'domani inizia la stagione', è la verità per lui, perché avrà settimane libere per lavorare e provare a proporre il suo gioco. Credo, comunque, che se una persona ci mette tutto l'impegno del mondo non puoi mai condannarla. E infatti vedo che il mondo Milan non lo condanna. Conceiçao è questo. Poteva essere anche la persona giusta, ma forse è arrivato non nel momento giusto. A stagione in corso è complicato invertire la rotta per chi come lui vive di campo, come Gasperini ad esempio. Forse sarebbe stato meglio un equilibratore, uno come Allegri?

Il giornalista ha proseguito così: "A nessuno piace il Milan come sta giocando adesso, ma la gente che si impegna, che ci mette il cuore e l'anima, e Conceicao entra la mattina qui presto e se ne va tardi, non dico basti per salvarlo, ma non la puoi condannare. Poi il Milan deve tornare a fare il Milan eh, cioè a fare un percorso più o meno normale, tornando a vincere qualche partita. Il tempo per far diventare normale questa stagione con la media di 1.8-1.9 punti a partita ancora c'è, 4 punti nelle ultime 5 partite non è da Milan. Un punto di media a partita è lotta salvezza".