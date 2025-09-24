Di Stefano: "Domani e dopodomani determinanti per recupero di Leao"

vedi letture

Peppe Di Setefano, inviato per Sky Sport 24 al seguito del Milan, è intervenuto questo pomeriggio dal Centro Sportivo di Milanello e ha dato gli ultimi aggiornamenti circa lo stato di salute di Rafael Leao che, come annunciato ieri da Marco Landucci, vice di Allegri, dovrebbe tornare almeno dalla panchina per il big match contro il Napoli di domenica sera.

Le parole di Di Stefano: "Tra domani e dopodomani attenzione perchè saranno giorni determinanti per capire il recupero di Rafael Leao che sembra ormai avvenuto. Se tutto andrà per il verso giusto, se tutto andrà nel modo migliore, Rafa sarà disponibile per la gara contro il Napoli, io immagino dalla panchina. Lo ricordiamo, è assente dal 17 agosto, la partita contro il Bari in Coppa Italia. Praticamente siamo a quasi 40 giorni e quindi di conseguenza servirà anche ritrovare la condizione dal punto di vista atletico. Di sicuro dal punto di vista medico ha superato il problema al polpaccio e di conseguenza sarà un giocatore in più - e che giocatore in più - a disposizione di Allegri"