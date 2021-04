Di Stefano: "Il Milan ha già bloccato Maignan ma aspetterà Donnarumma fino al 23 maggio"

Peppe Di Stefano, intervenuto in collegamento a Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma: "C'è un totale stallo. Il Milan ha convocato l'agente del giocatore, offerta di 6+1 di bonus al raggiungimento della Champions, rifiutata. Arriva una seconda offerta, 7+1, anche questa rifiutata. Il Milan va incontro a Raiola che chiedeva un solo anno di contratto, propone un biennale con una terza offerta, 7+1 con una clausola da 30/35 milioni qualora il Milan non fosse arrivato in Champions nelle successive due stagioni. Donnarumma e Raiola aspettano un rilancio ma il Milan non farà altre offerte. Il Milan ha già bloccato Maignan e fino al 23 maggio aspetterà Donnarumma, sperando che un giorno si svegli e vada a firmare. Il Milan è disposto ad accettare anche due anni di contratto ma non toccherà le cifre".