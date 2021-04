Di Stefano: "Romagnoli potrebbe trovare una maglia da titolare contro la Lazio"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione di Alessio Romagnoli in vista della partita di lunedì sera contro la Lazio: "Per la partita con la Lazio potrebbe esserci un avvicendamento in difesa perché Alessio Romagnoli, diciotto volte titolare nelle prime diciotto gare in stagione in cui è stato disponibile, poi un infortunio e una squalifica l’hanno frenato insieme all’arrivo di Tomori, fino ad arrivare a Roma-Milan in cui giocarono Tomori e Kjaer, a Roma contro la sua Lazio potrebbe trovare una maglia da titolare, anche perché Alessio Romagnoli con Donnarumma è stato uno dei punti centrali della difesa negli ultimi anni, merita una chance dal primo minuto e vedremo se lunedì non possa toccare nuovamente a lui”.