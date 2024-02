Di Stefano: "Zirkzee un giocatore che il Milan magari può provare ad acquistare per una cifra vicina ai 40 milioni di euro"

vedi letture

In estate, viste le situazioni contrattuali di Olivier Giroud e Luka Jovic, il Milan dovrà fare scelte decise per quanto riguarda il mercato delle punte. Ne parla Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni:

“Giroud va verso i 38 e le porte, ha detto Furlani, sono aperte. Ma è chiaro che il Milan deve fare delle scelte un po’ forti e violente da questo punto di vista. Serve investire e serve investire in una prima punta alla Zirkzee, un giocatore che il Milan magari può provare ad acquistare per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, penso che il budget possa essere questo. E poi, dipenderà da che prima punta arriverà, il Milan sta pensando di trattenere Jovic perché è un giocatore apprezzato nello spogliatoio, che ha i colpi e ha i gol.

Pensate che lui, insieme a Loftus-Cheek, dal 2 dicembre è il capocannoniere del Milan. Ha vissuto una prima parte di stagione dove non aveva una buona condizione fisica e una seconda parte, invece, dove è stato protagonista. È il giocatore di maggiore rendimento del Milan per rapporto tra gol fatti e minuti giocati”.