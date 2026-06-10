Dida, il gigante silenzioso del Milan: questa sera a Derbyssimo Legends esclusiva MilanNews

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© foto di Patrick Iannarelli
Oggi alle 17:50News
di Enrico Ferrazzi

Questa sera, a partire dalle 22.00, sul canale YouTube di Derbyssimo andrà in onda la seconda puntata di Derbyssimo Legends x MilanNews, il format condotto da Stefano Fisico con Stefano Eranio.

Ospite di questo secondo appuntamento sarà Nelson Dida, storico portiere del Milan, campione d’Europa in rossonero e campione del mondo con la Nazionale brasiliana.

Nel corso dell’intervista, Dida si racconterà a tutto tondo: dagli esordi in Brasile al suo arrivo in Italia, fino agli anni indimenticabili vissuti con la maglia del Milan. Un viaggio tra ricordi, emozioni, grandi parate e momenti decisivi, con il racconto di come sia riuscito, per un periodo, a diventare uno dei migliori portieri al mondo.

L’anteprima della puntata sarà disponibile a partire dalle 18.00 sui profili Instagram di Derbyssimo — @realderbyssimo — e di MilanNews.

L’appuntamento con l’intervista integrale è invece per questa sera alle 22.00 sul canale YouTube di Derbyssimo.