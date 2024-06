Dida su Zirkzee: "Un po' ricorda Ibra. Ha grandissime qualità che potranno essere importanti se verrà al Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con l'edizione di calciomercato, l'ex portiere del Milan Dida è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando di più temi ed in particolare proprio della squadra rossonera e dei possibili movimenti che questa potrebbe compiere in estate per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Mi auguro che il Milan prenda grandi giocatori e che faccia una squadra forte per il prossimo anno".

Su Zirkzee ed il paragone con Ibrahimovic

"Allora, un pochino Zirkzee mi ricorda Ibrahimovic, ma Ibra è Ibra. Ibra sicuramente ha fatto tanto nella sua carriera, è un giocatore a 360 gradi, quindi in area, fuori, di testa, era veramente completo. Quindi secondo me questi tipo di paragoni Ibra è avvantaggiato. Lui (Zirzkee ndr) però ha grandissime caratteristiche quindi saranno importanti se verrà al Milan".

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Joshua Zirkzee del Bologna resta in cima alla lista del Diavolo, che però sta valutando anche delle piste alternative viste le difficoltà che sta trovando per arrivare all'olandese. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, nelle scorse ore la Roma avrebbe proposto ai rossoneri Tammy Abraham: costo dell'operazione 25 milioni di euro più bonus.