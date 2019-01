Dieci campionati, nove padroni: la numero 9 e la doppia cifra mai raggiunta in Serie A

Andiamo ad analizzare il bottino dei numeri 9 in campionato dalla stagione 2009/10, annata dalla quale Inzaghi non riuscì più a raggiungere la doppia cifra in Serie A. Dopo le ultime tre stagioni di SuperPippo, questa maglia ha cambiato propietario a cadenza annuale, senza mai troppa fortuna. Il miglior score in campionato negli ultimi anni è stato di Lapadula, mentre André Silva si è ben comportato in Europa, realizzando soltanto due centri in Serie A. C'è attesa per capire se Piatek proverà a rompere la tradizione negativa oppure deciderà di prendere un altro numero di maglia.

Il bilancio degli ultimi dieci campionati:

2009/10: Inzaghi, 2 gol

2010/11: Inzaghi, 2 gol

2011/12: Inzaghi, 1 gol

2012/13: Pato, 0 gol

2013/14: Matri,1 gol

2014/15: Torres, 1 gol

2015: Destro, 3 gol

2015/16: Luiz Adriano, 4 gol

2016/17: Lapadula, 8 gol

2017/18: Andre Silva, 2 gol

2018/19: Higuain, 6 gol