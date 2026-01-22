Diego Costa attacca Conte: "È sempre arrabbiato, amareggiato. Credo sia un frustrato. Oppure uno che fa poco sesso"
MilanNews.it
Diego Costa, ex attaccante del Chelsea allenato proprio da Antonio Conte, va giù duro sull’attuale tecnico del Napoli nel suo intervento al podcast di John Obi Mikel:
“Credo sia un frustrato. Oppure uno che fa poco sesso, è una persona che non si fida degli altri. Scelse di non riconfermarmi. Mi disse 'grazie per tutto ma non faccio più affidamento su di te’... Aveva qualcosa dentro, perché non è normale che un allenatore non conti su un giocatore che era il capocannoniere della sua squadra. Crede di sapere tutto, ma non è così. Non ti diverti ad allenarti con lui. È sempre arrabbiato, sempre con il muso lungo. È un tipo molto amareggiato. Non ha avuto riconoscenza, perché i titoli che ha vinto al Chelsea li ha vinti con me".
