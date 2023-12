Difesa ai minimi termini: tutte le possibili soluzioni di Pioli

La difesa del Milan è ridotta ai minimi termini. Per quanto riguarda il ruolo di centrale di difesa, il solo Tomori per ora è rimasto indenne all'epidemia di infortuni che si è abbattuta su Milanello. Kalulu, Pellegrino e Thiaw saranno fuori ancora per diverse settimane, mentre Kjaer si spera di recuperarlo già a partire dalla partita contro l'Atalanta. Su Caldara, che recupera anche lui da un infortunio, non ci sono ancora indiscrezioni. Per questo Pioli questa sera dovrà inventarsi qualcosa.

Di seguito tutte le possibili soluzioni. La più quotata al momento sembra essere il trasloco di Theo Hernandez al centro, accanto a Tomori, con Bartesaghi pronto a giocare da titolare nel ruolo di terzino sinistro. Poi c'è l'ipotesi Simic: il giovane classe 2005, ha grande personalità e c'è il vantaggio che giocherebbe - a differenza di Theo - nel suo ruolo naturale. Infine si potrebbe adattare uno tra Pobega e Krunic, o anche Calabria: anche se al momento questa sembra la via meno praticabile.