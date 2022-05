Disordini e problemi prima della finale di Champions, interviene il Ministero Sport francese

Fonte: tuttomercatoweb.com

In seguito ai problemi logistici e organizzativi che hanno provocato lo slittamento di circa mezz'ora del fischio d'inizio della finale di Champions, il Ministero dello Sport in Francia ha convocato una riunione tra tutti i responsabili dell'accaduto per individuare le cause dei disordini di ieri. Questo il comunicato diramato nel pomeriggio:

"Il Ministero dello Sport, insieme a quello dell'Inter, deplora gli incidenti che hanno ha guastato la serata di Champions League di sabato sera (28 maggio 2022) allo Stade de France e si rammarica che alcuni tifosi muniti di biglietto non abbiano potuto assistere alla partita. La priorità ora è identificare in modo molto preciso le disfunzioni con la UEFA, la Federcalcio francese, lo Stade de France, la Questura di Parigi, la Prefettura di Seine-Saint-Denis e il municipio di Saint-Denis".