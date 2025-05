Domani la partita numero 31 di Conceiçao: il suo bilancio in rossonero

Domani sera alle 20.45 il Milan chiude la stagione con l'ultima giornata di campionato, a San Siro contro il Monza retrocesso degli ex Galliani e Nesta. Si tratterà della partita numero 31 di Sergio Conceiçao come allenatore rossonero e probabilmente anche dell'ultima. Una gara che, tra l'altro, l'allenatore portoghese non potrà neanche vivere dalla panchina perché squalificato in seguito al cartellino rosso rimediato all'Olimpico domenica sera in occasione della gara contro la Roma.

Arrivati a quello che sembra essere il capolinea di Conceiçao con il Milan, facciamo un bilancio della sua esperienza. Nelle 30 partite precedenti, l'allenatore lusitano ha ottenuto un bottino di: 15 vittorie, 10 sconfitte e 5 pareggi, considerando tutte le competizioni in cui i rossoneri sono stati coinvolti dal suo arrivo in avanti. Una media punti di 1.67 a partita che cala a 1.65 se si prende in considerazione solo la Serie A. Il dato più rilevante, però, rimane quello di una sconfitta ogni tre partite, che racconta alla perfezione la totale mancanza di continuità del Diavolo in questa stagione.