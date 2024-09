Domani Milan-Venezia, la designazione arbitrale completa

Oramai ci siamo, mancano solamente due giorni e poi ripartirà la Serie A che non avrà pause per il prossimo mese. A partire da sabato si scende in campo per la quarta giornata di campionato e il Milan ospiterà il Venezia a San Siro alle ore 20.45. Rossoneri già a un bivio importante della stagione: risultati diversi dalla vittoria non possono essere accettati. Intanto l'AIA ha reso nota la squadra arbitrale per la sfida tra i rossoneri e i lagunari.

Di seguito la designazione completa per Milan-Venezia:

MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: DEL GIOVANE – DI IORIO

IV ufficiale: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI