Donadoni: "Rabiot è un po’ il fulcro dell’idea di gioco del suo allenatore"

Nel suo intervento a Radio TV Serie A Roberto Donadoni parla di Adrien Rabiot, con il centrocampista francese che ha avuto un impatto importante col mondo rossonero. Queste le sue parole:

“È un giocatore che è un po’ il fulcro dell’idea di gioco del suo allenatore, quindi è bene che dal punto di vista fisico sia in queste condizioni e credo che sia veramente importante per la squadra avere un giocatore così, che sa dirigere bene il gioco del Milan ma sa anche proporsi molto bene in fase offensiva. Quando parli di giocatori di questa levatura è chiaro che la loro capacità è proprio questa, di saper accelerare l’inserimento in una realtà nuova. È chiaro che poi si tratta sempre di giocare a calcio. Ha il vantaggio ulteriore di aver già giocato in Italia in una squadra importante come la Juve”.