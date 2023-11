Donnarumma, al PSG male e in nazionale da horror: le pagelle

Una serata da spettatore, ravvivata nel finale. Gianluigi Donnarumma ha vissuto una partita particolare ieri sera contro la Macedonia. Sonnecchiante per un tempo, è stato costretto agli straordinari nella ripresa, soprattutto nel finale, dove con due gol i macedoni hanno messo paura all'Italia.

Una prova tutto sommato sufficiente per il portiere azzurro, bocciato solo da TMW, con un'insufficienza lieve. "In leggero ritardo sul gol del 3-1", sottolineiamo, un giudizio che viene condiviso anche dai quotidiani. Per il Corriere dello Sport ha qualche responsabilità sul primo gol macedone, mentre la Gazzetta dello Sport sottolinea l'incubo tiri da fuori contro la Macedonia, anche se questa volta, nonostante qualche piccola colpa, il portiere non sbaglia come a Palermo nello spareggio per il Mondiale, con il gol di Trajkovski che condannò gli azzurri di Mancini.

I voti:

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6