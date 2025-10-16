Donnarumma: "Questa Nazionale andrà al Mondiale, non ho dubbi"

Donnarumma: "Questa Nazionale andrà al Mondiale, non ho dubbi"MilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 16:40News
di Federico Calabrese

Gianluigi Donnarumma, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della Nazionale del Mondiale 2026: “La terza volta non accadrà: questa Nazionale finirà dentro al prossimo Mondiale. Non ho dubbi.

Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E poi questo gruppo si vuole bene, ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo dei playoff. La parola playoff non ci spaventa, non ci condizionerà”.