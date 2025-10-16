Tutto rinviato a domani per Pulisic, come il controllo su Saelemaekers, il cui infortunio sembra essere meno grave del previsto
(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Più di un dubbio per Massimiliano Allegri in vista del match contro la Fiorentina domenica sera. Oggi il tecnico rossonero ha potuto ritrovare la squadra quasi al completo. Rientro rinviato solo per Pulisic a causa di un ritardo dell'aereo. Era lo statunitense, però, il giocatore più atteso perché avrebbe dovuto sottoporsi agli esami strumentali per valutare le sue condizioni dopo l'infortunio in nazionale. Tutto rinviato a domani dunque, come il controllo su Saelemaekers, il cui infortunio sembra essere meno grave del previsto. Controllo anche per Estupianan Rabiot ma filtra ottimismo. (ANSA).
Pubblicità
News
Ibra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercatodi Franco Ordine
Le più lette
1 Pellegatti rivela: "Tonali vede sempre il Milan quando può: è andato al Newcastle per una situazione particolare"
2 MN - Il punto sugli infortunati in casa Milan: slittano a domani gli esami di Pulisic. Oggi controlli confermati per Estupinan e Rabiot
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Fofana: "Allegri ha cambiato la mentalità della squadra. Leao? Quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare"
Carlo PellegattiRabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!
Antonio VitielloLa reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimo
Pietro MazzaraRabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com