Tutto rinviato a domani per Pulisic, come il controllo su Saelemaekers, il cui infortunio sembra essere meno grave del previsto

di Antonello Gioia
(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Più di un dubbio per Massimiliano Allegri in vista del match contro la Fiorentina domenica sera. Oggi il tecnico rossonero ha potuto ritrovare la squadra quasi al completo. Rientro rinviato solo per Pulisic a causa di un ritardo dell'aereo. Era lo statunitense, però, il giocatore più atteso perché avrebbe dovuto sottoporsi agli esami strumentali per valutare le sue condizioni dopo l'infortunio in nazionale. Tutto rinviato a domani dunque, come il controllo su Saelemaekers, il cui infortunio sembra essere meno grave del previsto. Controllo anche per Estupianan Rabiot ma filtra ottimismo. (ANSA).