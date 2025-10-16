Lesione al polpaccio per Rabiot, si teme un mese di stop

La sosta non è stata per niente clemente con il Milan, che ha ricevuto dalle nazionali diversi giocatori con problemi. Uno di questo è Adrien Rabiot, che è tornato infortunato per una botta al polpaccio. Nella giornata odierna è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo.

Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il centrocampista ha rimediato l'infortunio dopo una contusione e nonostante questo è rimasto in nazionale, andando anche in panchina contro l'Islanda. Si teme che l'infortunio possa tenerlo ai box per circa un mese.