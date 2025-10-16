Teocoli: "Su Milan-Fiorentina non ho mai nessuna sensazione: Milan un po' ballerino"

vedi letture

Le parole di Teo Teocoli, noto tifoso rossonero, sulla prossima sfida di campionato tra Milan e Fiorentina pronunciate a Radio Firenze Viola: "Su Milan-Fiorentina non ho mai nessuna sensazione, perché il Milan è un po' ballerino e la Fiorentina è li che guarda. Non ho un bel quadro da godermi. La Fiorentina mi piace ma non vedo grande entusiasmo. I viola possono fare un filotto e poi fermarsi, il Milan è costretto ad arrivare in alto, i viola sono una squadra da terzo/quarto posto che se arriva in quelle posizioni è felice. Il divario tra le piccole e le quasi grandi come la Fiorentina c'è, però i viola non danno la sensazione di essere ancora una grande squadra, anche nelle dichiarazioni dei suoi tesserati".

Poi Teocoli sul ritorno di Stefano Pioli: "Quello scudetto è stato un po' rubato, l'Inter fece harakiri a Bologna. È stato un trofeo che non ha lasciato traccia. A Firenze è come se ci fosse una maledizione, c'è una squadra che lotta sempre ma non riesce a vincere. Dispiace perché il pubblico di fiorentino lo meriterebbe".