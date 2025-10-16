Fofana su Allegri: "E' arrivato con voglia di fare bene e ha dato più fiducia alla squadra"

Il centrocampista rossonero Youssouf Fofana, intervistato da Sky, ha dichiarato sulla nuova stagione e sulla nuova squadra:

Sulle differenze con lo scorso anno: "Sicuramente abbiamo più tempo per preparare le partite: ne giochiamo una a settimana, dobbiamo essere concentrati sul Milan al 100%, metterci tutte le forze, partita dopo partita. Il mister ha cambiato le cose, così come i nuovi giocatori. E la curva è tornata allo stadio. Cosa ha cambiato Allegri? La mentalità della squadra. Dopo l’anno scorso eravamo un po’ giù di morale: volevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Il mister è arrivato con voglia di fare bene, ha dato più fiducia alla squadra, e ci ha da subito fatto capire che i conti li vedremo alla fine".

Sulla nuova squadra: "Cosa ha di speciale il Milan con il suo nuovo allenatore? È difficile da dire, perché in realtà non sento qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso. Mi sembra che quello che avevamo nella scorsa stagione ora è di più. Per esempio: l’anno scorso eravamo felici, ora siamo più felici. Abbiamo più voglia di fare le cose bene”.

