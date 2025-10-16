Fofana: "Infortunati in nazionale? Ho fiducia in tutto il gruppo. Chi giocherà domenica..."

di Enrico Ferrazzi

Il centrocampista rossonero Youssouf Fofana, intervistato da Sky, ha dichiarato sui giocatori che si sono infortunati in nazionale: 

Sui giocatori che si sono infortunati in nazionale: "Ho fiducia in tutto il gruppo: i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare. Pulisic e Saelemaekers sono grandi giocatori che hanno iniziato la stagione in modo meraviglioso, ma ho fiducia in tutti i miei compagni”. 

Sulla mancata convocazione in nazionale: "Voglio tornare in Nazionale, certamente. Ma adesso la squadra sta facendo bene. Io lavoro per farmi trovare pronto”.
 