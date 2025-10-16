Fofana: "Infortunati in nazionale? Ho fiducia in tutto il gruppo. Chi giocherà domenica..."

Il centrocampista rossonero Youssouf Fofana, intervistato da Sky, ha dichiarato sui giocatori che si sono infortunati in nazionale:

Sui giocatori che si sono infortunati in nazionale: "Ho fiducia in tutto il gruppo: i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare. Pulisic e Saelemaekers sono grandi giocatori che hanno iniziato la stagione in modo meraviglioso, ma ho fiducia in tutti i miei compagni”.

Sulla mancata convocazione in nazionale: "Voglio tornare in Nazionale, certamente. Ma adesso la squadra sta facendo bene. Io lavoro per farmi trovare pronto”.

