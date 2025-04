Donnarumma: "Sto dando tutto per vincere la Champions League"

Il Paris Saint-Germain con larghissimo anticipo si laurea campione di Francia e fra i protagonisti di questa stagione c'è ovviamente il portiere della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan ha rilasciato una intervista a Bein Sports prima di sfidare e battere l'Angers ieri, nel corso della quale è tornato a parlare dell'incidente avuto con Wilfried Singo, che lo scorso 18 dicembre gli ha 'regalato' diverse cicatrici sul viso con un intervento a dir poco scomposto: "Sono molto gentile all'esterno, ma in campo sono molto arrabbiato, un leone" - ha detto Gigio - "Ci mettiamo sempre la faccia sulla palla, cerco di dare tutto per la mia squadra. Che si tratti del viso o del ginocchio... Per me è importante che la palla non superi la linea".

Poi ha parlato anche della Champions League, prossimo obiettivo della squadra di Luis Enrique. Martedì a Parigi arriva l'Aston Villa e l'ossessione europea tornerà a farsi viva dopo una grande notte come quella vissuta a Liverpool, con l'eliminazione dei Reds ai rigori: "Ci credevamo, sapevamo di poter vincere. Nella mia testa, tutti, non solo io, avevamo molta fiducia. Penso che la mentalità abbia fatto la differenza nella partita di ritorno. Sto dando tutto per vincere la Champions League, spero che un giorno la vinceremo".