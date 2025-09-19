Dopo il Bologna alla ricerca della continuità. Allegri: "Domani partita difficile"
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.
Il Milan viene da due vittorie. Quanto è importante dare continuità a questa scia?
"Non so a che punto è. La squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una partita molto difficile. L'Udinese ha fatto 7 punti, è una squadra molto fisica, giocare ad Udine è molto difficile. Domani per noi è un test importante, ne abbiamo parlato: dobbiamo dare continuità alle due vittorie fatte. Domani sappiamo che abbiamo una possibilità affrontando una squadra molto fisica e difficile da battere".
