Dopo il Brugge c'è il Bologna per Francesco Camarda

L'esordio in Champions League contro il Club Brugge potrebbe non essere l'unica novità della settimana per Francesco Camarda. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante del Milan potrebbe rientrare fra i convocati di Paulo Fonseca anche per la partita contro il Bologna, in programma sabato pomeriggio al Dall'Ara.

Il motivo è semplice: l'allenatore portoghese si porterebbe dietro Camarda in trasferta perché al momento Morata è l'unico giocatore arruolabile in quel ruolo, considerato il fatto che sia Abraham che Jovic sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. L'intenzione del Milan, comunque, è quella di gestire il classe 2008 fra Milan Futuro e prima squadra, in modo da continuare a fornirgli il minutaggio giusto per la crescita.