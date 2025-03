Dopo il ds, anche l'allenatore: Milan orientato su un tecnico italiano

vedi letture

Per il Milan sarà ancora rivoluzione: dopo quella annunciata dell'estate scorsa, che è stata un grande flop in attesa di capire se i rossoneri riusciranno nel miracolo di rientrare in Champions League o a vincere la Coppa Italia, si preannunciano grandi cambiamenti anche per la prossima stagione. A partire dalla dirigenza che, anche quest'anno, subirà dei cambiamenti all'interno della sua formazione, come accaduto ogni estate da dopo lo Scudetto in avanti. In questa pausa, infatti, sono attesi i colloqui di Giorgio Furlani con i candidati per il ruolo da ds.

Ma non sarà solo la scelta del direttore sportivo a scandire i prossimi mesi rossoneri. Dopo che verrà presa una decisione finale sul dirigente, infatti, salvo clamorose e inattese sorprese il Milan cercherà anche un nuovo allenatore. In questo senso Tuttosport riporta una linea che va in controtendenza con quello che è stato fatto quest'anno, quando il club ha portato a bordo due allenatori stranieri: il Milan vuole un tecnico italiano. I nomi principali, anche se opposti nella filosofia e nell'esperienza, sono Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri. Si monitorano anche le situazioni legate a Italiano come pure a Gasperini e Conte.