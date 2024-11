Dopo la doppietta, il sondaggio: Milan sulle tracce di Zappa per l'estate prossima

La doppietta di Gabriele Zappa contro il Milan ha acceso i riflettori sulla situazione del terzino del Cagliari. Il difensore è in scadenza di contratto dopo avere giocato per un quadriennio in Sardegna, ma le splendide prestazioni di queste ultime settimane potrebbero portarlo ad avere una opportunità in una squadra di medio alto livello per la prossima stagione.

Titolare fisso nel corso dell'annata, con una sola sostituzione al 45' perché già ammonito nella sconfitta contro il Lecce, Zappa è finito nel mirino proprio dei rossoneri. Nel fine settimana il suo agente, Giuseppe Riso, era alla Unipol Domus di Cagliari per vedere la gara e - secondo TuttoMercatoWeb.com - il Milan ha chiesto informazioni e condizioni, palesando interesse a causa del probabile addio di Davide Calabria, per cui non c'è un accordo contrattuale. Così Zappa, che può giocare anche da difensore centrale, ne prenderebbe il posto.

Non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma le cose potrebbero maturare nel corso dei mesi. D'altro canto non dovrebbero esserci problemi per trovare un accordo contrattuale, ma sarà chiaramente una questione di scelte e di opportunità. Da par suo il Cagliari vorrebbe prolungare e tenerlo in rosa, ma molto dipenderà dagli interessamenti (e dalle offerte) che Zappa potrebbe ascoltare nel corso dei prossimi mesi.