Dopo la panchina di venerdì sera contro l'Atalanta rientra Tomori dal 1'
In una partita importante e di cartello come quella contro l'Atalanta Massimiliano Allegri si affiderà ai suoi uomini migliori, tra quelli ovviamente a disposizione considerando l'epidemia di infortuni che ha colpito il Milan nelle ultime settimane.
Questa sera tornerà dunque titolare Fikayo Tomori, reduce dal turno di riposo di venerdì contro il Pisa. L'inglese completerà il terzetto di difesa composto ovviamente da lui, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia, due dei giocatori più utilizzati da Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione. Con loro tre in campo dal 1' il Milan ha subito appena 4 gol in campionato.
