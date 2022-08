Dopo Marsiglia, Junior Messias sale a 2 gol e 1 assist in precampionato

MilanNews.it

Buon precampionato fino a questo momento per Junior Messias che a giugno è passato in rossonero a titolo definitivo dopo il primo anno trascorso in prestito dal Crotone. Dopo una buona prova contro il Colonia e una sfida opaca in Ungheria, il brasiliano è stato protagonista nelle ultime due partite. Contro il Wolfsberger ha trovato il gol de 3-0, ieri contro il Marsiglia migliore in campo in virtù della rete che ha aperto le danze e dell'assist a Giroud per il raddoppio. In quattro partite dunque 2 gol e 1 assist.