Douglas Luiz non si è presentato alla ripresa degli allenamenti: la Juventus lo multerà

Juventus-Douglas Luiz, è scontro totale. Consapevole di non avere futuro in bianconero, il centrocampista brasiliano ha questa mattina deciso di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti della squadra di Igor Tudor.

Riporta il collega Gianluca Di Marzio sui propri canali social che la Juventus prenderà dei provvedimenti per Douglas Luiz, multandolo. Questo è l'ennesimo segnale di come le cose non siano andate come avrebbero dovuto, con l'ex Aston Villa sempre più vicino al ritorno in Premier League.