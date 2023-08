Dove seguire in diretta i sorteggi di Champions League

Il sorteggio dei gironi di Champions League, in programma oggi alle 18:00 a Nyon, sarà trasmesso in diretta TV e in streaming su Sky (canale 200), Sky Go, NOW, Prime Video, Youtube UEFA, Canale 20, Mediaset Infinity, MilanTV e in live testuale su MilanNews.it, oltre che in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE).