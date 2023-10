Dove vedere Genoa-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Genoa-Milan, sfida valida per la ottava giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN sul canale 214 del satellite, su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) e in live web testuale su MilanNews.it.