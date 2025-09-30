Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV, streaming e web
La vittoria meravigliosa del Milan sul Napoli deve andare già in archivio: i rossoneri si trovano davanti a una settimana di duro lavoro in preparazione della prossima sfida che sarà un altro big match e un altro banco di prova molto importante per la formazione di Massimiliano Allegri. Domenica prossima, il 5 ottobre, il Diavolo sarà di scena a Torino all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus che al momento insegue il terzetto di testa formato dai rossoneri,d dal Napoli e dalla Roma con 11 punti all'attivo.
La gara segnerà anche il ritorno da avversario a Torino di Massimiliano Allegri che con la formazione bianconera ha ottenuto 5 Scudetti, 5 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane più due apparizioni in finale di Champions League.
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Stadio: Allianz Stadium, Torino
Data: 5 ottobre 2025
Ore: ore 20:45
TV: Dazn, Zona Dazn, Timvision
Web: MilanNews.it
