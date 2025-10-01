Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV, streaming e web

vedi letture

La vittoria meravigliosa del Milan sul Napoli deve andare già in archivio: i rossoneri devono già mettere la testa sulla prossima sfida che sarà un altro big match e un altro banco di prova molto importante per la formazione di Massimiliano Allegri. Domenica prossima, il 5 ottobre, il Diavolo sarà di scena a Torino all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus che al momento insegue il terzetto di testa formato dai rossoneri,d dal Napoli e dalla Roma con 11 punti all'attivo.

La gara segnerà anche il ritorno da avversario a Torino di Massimiliano Allegri che con la formazione bianconera ha ottenuto 5 Scudetti, 5 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane più due apparizioni in finale di Champions League.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Data: 5 ottobre 2025

Ore: ore 20:45

TV: Dazn, Zona Dazn, Timvision

Web: MilanNews.it