Dove vedere Milan-Hellas Verona in diretta tv, streaming e su MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan-Hellas Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A e che si disputerà domenica sera alle 20:45, sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.