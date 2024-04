Dove vedere Milan-Inter in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Dopo il fallimento di giovedì scorso il Milan di Stefano Pioli è chiamato ad una reazione importante nella partita più attesa dell'anno, il derby della Madonnnina contro l'Inter. La posta in palio questa sera potrebbe sembrare essere insignificante, ma qualora la formazione di Simone Inzaghi dovesse vincere verrebbe proclamata per la 20esima volta della sua storia campione d'Italia, in casa degli storici rivali fra l'altro, cosa che ovviamente sia il Milan che i tifosi rossoneri vogliono assolutamente evitare. Per questo, soprattutto in ordine ai deluenti risultati degli ultimi derby, Pioli starebbe studiando la miglior formazione possibile.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it