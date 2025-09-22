Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV, streaming e web
Neanche il tempo di festeggiare il bello e convincente 3-0 in casa dell'Udinese, che il Milan deve subito resettare e pensare al prossimo impegno che è già dietro l'angolo. Domani sera, alle ore 21, ritorna la Coppa Italia a San Siro: dopo aver eliminato il Bari a fine agosto nei trentaduesimi di finale, la squadra di Massimiliano Allegri ospiterà il Lecce per il turno successivo, i sedicesimi, che si giocherà sempre in gara a eliminazione diretta. Il tecnico livornese dovrà scontare la seconda giornata di squalifica prevista per la competizione e dunque in panchina ci sarà ancora Marco Landucci, il suo vice.
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
