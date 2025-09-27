Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV, streaming e web

Oggi alle 07:24News
di Niccolò Crespi

In vista di Milan-Napoli, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare lo stesso undici titolare schierato sabato scorso in casa dell'Udinese, quindi quello composto da Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan a centrocampo, e la coppia Pulisic-Gimenez in attacco. Dopo poco meno di 40 giorni dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri