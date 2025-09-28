Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV, streaming e web

vedi letture

È il giorno del primo vero big match del campionato rossonero: è il giorno di Milan-Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri ospita i Campioni di Italia di Antonio Conte a San Siro questa sera alle ore 20.45 in una gara che potrebbe dire tanto di quella che sarà la stagione del Diavolo. Il Milan è reduce da tre vittorie consecutive in campionato e da quattro vittorie di fila in generale se si considera la Coppa Italia: in tutte queste gare la squadra milanista ha mantenuto la porta inviolata. Dall'altra parte i partenopei hanno fatto 4 su 4 in Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Stadio: San Siro, Milano

Data: 28 settembre 2025

Ore: ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Chiffi di Padova

Asssitenti: Meli - Alassio

Quarto uomo: Marinelli

Var: Marini

Avar: Doveri

MILAN-NAPOLI, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"Affrontiamo il Napoli - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - che ha vinto lo Scudetto meritatamente. Hanno fatto un mercato importante e credo che sia ancora la favorita per lo scudetto. Conte è bravissimo a far rendere i giocatori. Il Napoli nelle ultime 26 partite ha fatto 18 vittorie, negli ultimi anni il Milan in casa contro il Napoli ha sempre perso: speriamo di rovesciare questi numeri. Sarà sicuramente una bella partita. È una bella partita, è il primo big match della stagione: sarà un test importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato anche Leao. Più lavoriamo e più ci conosciamo. Dobbiamo affrontare la partita consapevoli delle difficoltà che incontreremo: bisognerà fare 100 minuti fatti bene. Innanzitutto sono contento che i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. La società deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa: abbiamo iniziato il lavoro quest'anno con entusiasmo e tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare, domani c'è una partita bellissima da giocare, un test importante per fare un altro passettino in avanti. Va fatto con grande entusiasmo e voglia per arrivare a certi risultati".