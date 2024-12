Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Archiviata la pratica Empoli con un netto 3-0 e una gara finalmente gestita in tranquillità, oggi il Milan pensa già al Sassuolo. I neroverdi, nonostante la retrocessione in B della passata stagione, incappano ancora sul percorso rossonero nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara, che si disputerà a San Siro, è in programma per martedì 3 dicembre alle ore 21. Così come per tutti i turni della competizione - fatta eccezione per la semifinale - è una partita a eliminazione diretta.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Data: martedì 1° dicembre 2024

Ora: 21:00

Stadio: San Siro, Milan

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it