L'Atalanta ha individuato il rimpiazzo di Retegui: Krstovic è a un passo

L'Atalanta sta per chiudere per la nuova punta. Secondo quanto riportato dal collega ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, gli orobici sarebbero a un passo da Nikola Krstovic. L'attaccante montenegrino era anche nella lista del Milan.

25 anni, Krstovic è in forza al Lecce dal 2023 e con i salentini ha raccolto 75 presenze, segnando 20 reti.