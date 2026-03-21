Dove vedere Milan-Torino in diretta TV, streaming e web

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Il Milan va a caccia di riscatto: i rossoneri tornano in campo quest'oggi, alle ore 18 a San Siro contro il Torino, e lo fanno per reagire dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa in casa della Lazio che ha lasciato anche strascichi a livello mentale. Sarà fondamentale per i rossoneri portarsi a casa i tre punti per ricacciare indietro strani fantasmi e soprattutto le inseguitrici come il Napoli che si sono rifatte sotto: addirittura i partenopei sono momentaneamente davanti al Diavolo in classifica.

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Data: sabato 21 marzo 2026

Ore: 18

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it