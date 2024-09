Dove vedere Milan-Venezia in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Dopo la sosta per le Nazionali, la prima stagionale, è tempo per il campionato di Serie A e la Champions League di prendersi la scena. In particolare il Milan è chiamato a rispondere con una reazione decisa dopo le prime tre gare stagionali che si sono concluse con due pareggi e una sconfitta ma soprattutto con un atteggiamento e un gioco non da Milan. Questa sera i rossoneri ospiteranno il Venezia a San Siro, alle ore 20.45, in occasione del quarto turno del campionato.

DOVE VEDERE MILAN - VENEZIA

Data: sabato 14 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it