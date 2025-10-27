Doveri per Atalanta-Milan: il bilancio con i rossoneri e l'ultimo precedente

Doveri per Atalanta-Milan: il bilancio con i rossoneri e l'ultimo precedenteMilanNews.it
© foto di TuttoSalernitana.com
Oggi alle 21:10News
di Francesco Finulli

Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, è l'arbitro designato per la sfida tra Milan e Atalanta, big match del turno infrasettimanale che si aprirà nella giornata di domani quando i rossoneri saranno ospiti dei bergamaschi alle 20.45. Sarà il 34° incrocio tra il Diavolo e il fischietto romano, con un bilancio che sorride alla formazione milanista: 19 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente risale al mese di settembre quando il Milan vinse a Udine per 3-0.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Vecchi-Moro
IV Uomo: Manganiello
VAR: Chiffi
AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN
Data: martedì 28 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: New Balance Arena di Bergamo
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it