Due Maldini stasera a San Siro: Daniel in campo, Paolo in tribuna

Questa sera a San Siro ci saranno due Maldini: una frase che non stona considerando il nome dello stadio e il cognome in questione. Eppure nessuno dei due Maldini, presenti questa sera al Meazza per la gara di UEFA Nations League tra Italia e Francia, ha più dei legami ufficiali con il Milan. Si tratta ovviamente di Daniel, oggi passato a titolo definitivo al Monza, che sarà in campo con la Nazionale di Spalletti e potrebbe partire titolare; ma si tratta anche di Paolo che, per assistere il figlio, si accomoderà sulle tribune di San Siro.

L'ex capitano e dirigente rossonero non sarà l'unica stella presente tra il pubblico: come scrive Tuttosport sono attesi tante personalità. Si aspetta per esempio Zlatan Ibrahimovic (Senior Advisor rossonero), Beppe Marotta, Gianluca Zambrotta, Daniele De Rossi e tanti altri.

Questa la probabile formazione dell'Italia:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Savona, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Maldini, Retegui. All. Spalletti.